Ноутбук HP ProBook 455 (5Y3S0EA)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 455
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%62 720 руб. 87 440 руб.
В наличии
Код товара: 583163
|
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
62 720 руб. -28%
87 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 455
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х7
Вес, кг.
3.3
Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 (5Y3S0EA)
Ноутбук HP ProBook 455 (5Y3S0EA) создан для динамично развивающихся предприятий. Это устройство в прочном компактном корпусе отличается производительностью коммерческого уровня, а его надежную защиту обеспечивает решение HP Wolf Security для бизнеса. Этот ПК оснащен процессором AMD2 и постоянно действующей системой безопасности, на которую вы можете полностью положиться.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 455
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук HP ProBook 455 (5Y3S0EA) создан для динамично развивающихся предприятий. Это устройство в прочном компактном корпусе отличается производительностью коммерческого уровня, а его надежную защиту обеспечивает решение HP Wolf Security для бизнеса. Этот ПК оснащен процессором AMD2 и постоянно действующей системой безопасности, на которую вы можете полностью положиться.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук HP ProBook 455 (5Y3S0EA) - по цене 62720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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