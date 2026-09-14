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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver

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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 2
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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6&quot; IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739162
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver

Ноутбук Acer Aspire Lite 15 представляет собой устройство, разработанное для повседневной работы и многозадачности. Благодаря процессору Intel Meteor Lake, система обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. Это делает устройство подходящим для офисных работ, учебы и комфортного просмотра мультимедиа. Система памяти и накопитель оснащены современными компонентами. Объем оперативной памяти составляет 16 гигабайт с поддержкой стандарта DDR5, что гарантирует быструю обработку информации. Накопитель типа SSD объемом 512 гигабайт обеспечивает высокую скорость доступа к данным и быструю загрузку операционной системы. Дисплей ноутбука имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением Full HD и технологией IPS с матовым покрытием, что обеспечивает точную цветопередачу и комфортный просмотр. Корпус выполнен из серебристого металла с гладкой текстурой и минималистичным дизайном, что придает устройству строгий и современный вид. Устройство оснащено качественной камерой 2,0 мегапикселя и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.1 и WiFi.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 представляет собой устройство, разработанное для повседневной работы и многозадачности. Благодаря процессору Intel Meteor Lake, система обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. Это делает устройство подходящим для офисных работ, учебы и комфортного просмотра мультимедиа. Система памяти и накопитель оснащены современными компонентами. Объем оперативной памяти составляет 16 гигабайт с поддержкой стандарта DDR5, что гарантирует быструю обработку информации. Накопитель типа SSD объемом 512 гигабайт обеспечивает высокую скорость доступа к данным и быструю загрузку операционной системы. Дисплей ноутбука имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением Full HD и технологией IPS с матовым покрытием, что обеспечивает точную цветопередачу и комфортный просмотр. Корпус выполнен из серебристого металла с гладкой текстурой и минималистичным дизайном, что придает устройству строгий и современный вид. Устройство оснащено качественной камерой 2,0 мегапикселя и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.1 и WiFi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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