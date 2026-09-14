Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-54P-590V 15.6" IPS FHD Core Ultra 5 115U 16Gb/512Gb SSD Silver
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 представляет собой устройство, разработанное для повседневной работы и многозадачности. Благодаря процессору Intel Meteor Lake, система обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. Это делает устройство подходящим для офисных работ, учебы и комфортного просмотра мультимедиа. Система памяти и накопитель оснащены современными компонентами. Объем оперативной памяти составляет 16 гигабайт с поддержкой стандарта DDR5, что гарантирует быструю обработку информации. Накопитель типа SSD объемом 512 гигабайт обеспечивает высокую скорость доступа к данным и быструю загрузку операционной системы. Дисплей ноутбука имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением Full HD и технологией IPS с матовым покрытием, что обеспечивает точную цветопередачу и комфортный просмотр. Корпус выполнен из серебристого металла с гладкой текстурой и минималистичным дизайном, что придает устройству строгий и современный вид. Устройство оснащено качественной камерой 2,0 мегапикселя и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.1 и WiFi.
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