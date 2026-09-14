Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045)
Этот ноутбук iRU сочетает в себе компактность и мощность: вес всего 1,61 кг позволит брать устройство с собой на учёбу, работу или путешествия без лишней нагрузки. 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует яркой и чёткой картинкой — идеально для фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Внутри — продвинутый процессор Intel Core i7 с частотой 1,8 ГГц, которого хватит для многозадачности и любых повседневных задач. Объём памяти впечатляет: 16 Гб оперативки и вместительный SSD на 512 Гб обеспечат быструю загрузку и свободное хранение данных. Благодаря видеоконтроллеру Intel UHD Graphics ноутбук справится и с графическими задачами. Чёрный стильный корпус подойдёт для любого стиля, а отсутствие предустановленной операционной системы даст свободу выбора платформы. Создан в России для тех, кто ценит производительность и удобство в каждом дне.
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