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Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0)

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Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 1
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 2
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 3
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 4
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 5
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 6
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 7
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 8
Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben P15B
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734281
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben P15B
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0)

Ноутбук Maibenben предлагает мощное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее для различных задач - от работы до развлечений. Этот стильный серый ноутбук поставляется с современным процессором AMD Ryzen 5, работающим на частоте 4,3 ГГц, что обеспечивает высокую скорость и эффективность при выполнении многозадачных процессов и ресурсоемких приложений. С экраном диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920x1200, Maibenben предлагает четкое и яркое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета, что делает его идеальным как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортную работу. Объем оперативной памяти в 16 Гб типа DDR5 позволяет легко справляться с продвинутыми программами и играми, а SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и мгновенный доступ к данным. Установленная операционная система Windows 11 Home предоставляет современный интерфейс и новые инструменты для повышения продуктивности. Ноутбук весом всего 1,9 кг удобен для ежедневного использования и переноски. Кроме того, поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быструю и надежную беспроводную связь с другими устройствами, такими как наушники, мыши и клавиатуры. Maibenben - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, производительный и стильный ноутбук для всех аспектов своей жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben P15B
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben предлагает мощное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее для различных задач - от работы до развлечений. Этот стильный серый ноутбук поставляется с современным процессором AMD Ryzen 5, работающим на частоте 4,3 ГГц, что обеспечивает высокую скорость и эффективность при выполнении многозадачных процессов и ресурсоемких приложений. С экраном диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920x1200, Maibenben предлагает четкое и яркое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета, что делает его идеальным как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортную работу. Объем оперативной памяти в 16 Гб типа DDR5 позволяет легко справляться с продвинутыми программами и играми, а SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и мгновенный доступ к данным. Установленная операционная система Windows 11 Home предоставляет современный интерфейс и новые инструменты для повышения продуктивности. Ноутбук весом всего 1,9 кг удобен для ежедневного использования и переноски. Кроме того, поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быструю и надежную беспроводную связь с другими устройствами, такими как наушники, мыши и клавиатуры. Maibenben - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, производительный и стильный ноутбук для всех аспектов своей жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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