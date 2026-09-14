Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0)
Ноутбук Maibenben предлагает мощное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее для различных задач - от работы до развлечений. Этот стильный серый ноутбук поставляется с современным процессором AMD Ryzen 5, работающим на частоте 4,3 ГГц, что обеспечивает высокую скорость и эффективность при выполнении многозадачных процессов и ресурсоемких приложений. С экраном диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920x1200, Maibenben предлагает четкое и яркое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета, что делает его идеальным как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортную работу. Объем оперативной памяти в 16 Гб типа DDR5 позволяет легко справляться с продвинутыми программами и играми, а SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и мгновенный доступ к данным. Установленная операционная система Windows 11 Home предоставляет современный интерфейс и новые инструменты для повышения продуктивности. Ноутбук весом всего 1,9 кг удобен для ежедневного использования и переноски. Кроме того, поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быструю и надежную беспроводную связь с другими устройствами, такими как наушники, мыши и клавиатуры. Maibenben - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, производительный и стильный ноутбук для всех аспектов своей жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben P15B-R576UM Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 15.3" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5921mAh (P15B-R576UMF1SHGRE0)