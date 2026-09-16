Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003)
Ноутбук Acer — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и мультимедиа. Изготовленный из прочного пластика, он уверенно выдерживает повседневные нагрузки, а его элегантный серебристый цвет придаёт современный и профессиональный вид. Снабжённый 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080), ноутбук обеспечивает чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для работы и развлечений. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение видео и комфортную работу в офисных приложениях. Встроенная видеокарта позволяет эффективно справляться с повседневными задачами и в полной мере наслаждаться просмотром мультимедийного контента. Процессор от Intel обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает ноутбук отличным выбором для работы и учебы. Объём SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения ваших файлов, фотографий и программ, обеспечивая быструю загрузку и работу системы. Хотя ноутбук и поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт вам свободу выбора наиболее подходящей для ваших нужд. Устройство комплектуется одним портом USB Type-C, что позволяет подключать современные периферийные устройства, а также обеспечивать быструю передачу данных и удобство использования. Ноутбук Acer — это отличная комбинация стиля, производительности и функциональности, подходящая как для профессиональной, так и для личной эксплуатации.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003)