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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0)

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733965
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0)

**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Стильный дизайн:** синий корпус ноутбука не только привлекателен внешне, но и практичен — вес всего 1,7 кг позволяет легко брать устройство с собой. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Стильный дизайн:** синий корпус ноутбука не только привлекателен внешне, но и практичен — вес всего 1,7 кг позволяет легко брать устройство с собой. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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