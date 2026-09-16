Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0)
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Стильный дизайн:** синий корпус ноутбука не только привлекателен внешне, но и практичен — вес всего 1,7 кг позволяет легко брать устройство с собой. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg (90NB13Y1-M01PX0)