Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN)
Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 16 представляет собой универсальный ноутбук для работы и учебы с акцентом на комфортный просмотр контента благодаря большому 16-дюймовому экрану. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто часто работает с документами, таблицами и презентациями. Современный процессор Intel Core i5 13-го поколения обеспечивает достаточную производительность для многозадачности и легкой работы с фото.
Процессор, видеокарта и производительность
Четырехъядерный процессор Intel Core i5-13420H с поддержкой 8 потоков относится к производительной мобильной линейке и способен эффективно справляться с офисными приложениями, браузером и базовой обработкой медиафайлов. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для работы с интерфейсом, воспроизведения видео и несложных задач по обработке изображений, хотя современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной четкостью для комфортной работы с текстом и таблицами. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие помогает избежать бликов при работе в ярко освещенном помещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом сером цвете и отличается продуманной эргономикой при сохранении относительно компактных размеров для 16-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с процессором среднего уровня мощности, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Ноутбук демонстрирует хорошую автономность благодаря энергоэффективной платформе и качественной батарее.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать и настроить ПО.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, что потребует её самостоятельной установки. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в графических приложениях и играх. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный рабочий ноутбук с большим экраном для повседневных задач, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к конфигурациям с более мощной графической подсистемой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 16 представляет собой универсальный ноутбук для работы и учебы с акцентом на комфортный просмотр контента благодаря большому 16-дюймовому экрану. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто часто работает с документами, таблицами и презентациями. Современный процессор Intel Core i5 13-го поколения обеспечивает достаточную производительность для многозадачности и легкой работы с фото.
Процессор, видеокарта и производительность
Четырехъядерный процессор Intel Core i5-13420H с поддержкой 8 потоков относится к производительной мобильной линейке и способен эффективно справляться с офисными приложениями, браузером и базовой обработкой медиафайлов. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для работы с интерфейсом, воспроизведения видео и несложных задач по обработке изображений, хотя современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной четкостью для комфортной работы с текстом и таблицами. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие помогает избежать бликов при работе в ярко освещенном помещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом сером цвете и отличается продуманной эргономикой при сохранении относительно компактных размеров для 16-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с процессором среднего уровня мощности, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Ноутбук демонстрирует хорошую автономность благодаря энергоэффективной платформе и качественной батарее.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать и настроить ПО.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, что потребует её самостоятельной установки. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в графических приложениях и играх. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный рабочий ноутбук с большим экраном для повседневных задач, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к конфигурациям с более мощной графической подсистемой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо
Достоинства:
Выглядит очень хорошо, быстрый, отзывчивый.
Комментарий:
Отличный офисный ноут, корпус добротный не люфтит и не скрипит, неплохая цветопередача, быстродействие и аккумулятор вполне устраивают.
Достоинства:
Экран без мерцания, мощная батарея, тонкий корпус.
Комментарий:
Купил для удаленной работы и не прогадала. Экран просто шикарный, глаза не устают. Батарея держит заряд долго, а ноутбук тонкий и легкий, поэтому беру его с собой в кафе. Работает шустро, никаких зависаний. Для работы и отдыха, лучший вариант!
Достоинства:
Понравился большой яркий экран с неплохой цветопередачей. Приятный ход клавиш клавиатуры. Охлаждение работает довольно тихо. Качественные материалы корпуса. Современный минималистичный дизайн. Отзывчивость системы на высоком уровне.
Комментарий:
Из нюансов. Провод мне показался немного коротким.
Достоинства:
Экран,не шумит,клавиатура
Комментарий:
Экран порадовал — яркий, с хорошей цветопередачей. Отдельно отмечу тихую работу: ноутбук почти не шумит, что для меня было принципиально. Клавиатура тоже на высоте — удобная и бесшумная.
Достоинства:
экран, производительность, автономность
Недостатки:
Подсветку клавиатуры хотелось бы, но это не критично, знал что беру
Комментарий:
Взял для работы и учебы — в целом норм, но без вау-эффекта. Понравился экран 16:10, удобно для документов и серфинга, но по яркости средний. Процессор шустрый, 16 ГБ оперативки хватает, SSD быстрый. В офисных задачах и браузере летает, даже в Photoshop можно работать. Игры — только что-то старое или нетребовательное. Клавиатура удобная, но подсветки нет, что странно. Автономность средняя — часов 6, не больше. За свою цену адекватный вариант, но хотелось бы чуть больше автономности и подсветки клавиатуры.
Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN)
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо
Достоинства:
Выглядит очень хорошо, быстрый, отзывчивый.
Комментарий:
Отличный офисный ноут, корпус добротный не люфтит и не скрипит, неплохая цветопередача, быстродействие и аккумулятор вполне устраивают.
Достоинства:
Экран без мерцания, мощная батарея, тонкий корпус.
Комментарий:
Купил для удаленной работы и не прогадала. Экран просто шикарный, глаза не устают. Батарея держит заряд долго, а ноутбук тонкий и легкий, поэтому беру его с собой в кафе. Работает шустро, никаких зависаний. Для работы и отдыха, лучший вариант!
Достоинства:
Понравился большой яркий экран с неплохой цветопередачей. Приятный ход клавиш клавиатуры. Охлаждение работает довольно тихо. Качественные материалы корпуса. Современный минималистичный дизайн. Отзывчивость системы на высоком уровне.
Комментарий:
Из нюансов. Провод мне показался немного коротким.
Достоинства:
Экран,не шумит,клавиатура
Комментарий:
Экран порадовал — яркий, с хорошей цветопередачей. Отдельно отмечу тихую работу: ноутбук почти не шумит, что для меня было принципиально. Клавиатура тоже на высоте — удобная и бесшумная.
Достоинства:
экран, производительность, автономность
Недостатки:
Подсветку клавиатуры хотелось бы, но это не критично, знал что беру
Комментарий:
Взял для работы и учебы — в целом норм, но без вау-эффекта. Понравился экран 16:10, удобно для документов и серфинга, но по яркости средний. Процессор шустрый, 16 ГБ оперативки хватает, SSD быстрый. В офисных задачах и браузере летает, даже в Photoshop можно работать. Игры — только что-то старое или нетребовательное. Клавиатура удобная, но подсветки нет, что странно. Автономность средняя — часов 6, не больше. За свою цену адекватный вариант, но хотелось бы чуть больше автономности и подсветки клавиатуры.