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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN)

6 Отзывы
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701227
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN)

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 16 представляет собой универсальный ноутбук для работы и учебы с акцентом на комфортный просмотр контента благодаря большому 16-дюймовому экрану. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто часто работает с документами, таблицами и презентациями. Современный процессор Intel Core i5 13-го поколения обеспечивает достаточную производительность для многозадачности и легкой работы с фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор Intel Core i5-13420H с поддержкой 8 потоков относится к производительной мобильной линейке и способен эффективно справляться с офисными приложениями, браузером и базовой обработкой медиафайлов. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для работы с интерфейсом, воспроизведения видео и несложных задач по обработке изображений, хотя современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной четкостью для комфортной работы с текстом и таблицами. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие помогает избежать бликов при работе в ярко освещенном помещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом сером цвете и отличается продуманной эргономикой при сохранении относительно компактных размеров для 16-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с процессором среднего уровня мощности, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Ноутбук демонстрирует хорошую автономность благодаря энергоэффективной платформе и качественной батарее.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать и настроить ПО.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, что потребует её самостоятельной установки. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в графических приложениях и играх. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный рабочий ноутбук с большим экраном для повседневных задач, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к конфигурациям с более мощной графической подсистемой.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN)

Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Никита

Достоинства:
Выглядит очень хорошо, быстрый, отзывчивый.

Комментарий:
Отличный офисный ноут, корпус добротный не люфтит и не скрипит, неплохая цветопередача, быстродействие и аккумулятор вполне устраивают.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Матвей

Достоинства:
Экран без мерцания, мощная батарея, тонкий корпус.

Комментарий:
Купил для удаленной работы и не прогадала. Экран просто шикарный, глаза не устают. Батарея держит заряд долго, а ноутбук тонкий и легкий, поэтому беру его с собой в кафе. Работает шустро, никаких зависаний. Для работы и отдыха, лучший вариант!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Н.

Достоинства:
Понравился большой яркий экран с неплохой цветопередачей. Приятный ход клавиш клавиатуры. Охлаждение работает довольно тихо. Качественные материалы корпуса. Современный минималистичный дизайн. Отзывчивость системы на высоком уровне.

Комментарий:
Из нюансов. Провод мне показался немного коротким.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Павел

Достоинства:
Экран,не шумит,клавиатура

Комментарий:
Экран порадовал — яркий, с хорошей цветопередачей. Отдельно отмечу тихую работу: ноутбук почти не шумит, что для меня было принципиально. Клавиатура тоже на высоте — удобная и бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Антон

Достоинства:
экран, производительность, автономность

Недостатки:
Подсветку клавиатуры хотелось бы, но это не критично, знал что беру

Комментарий:
Взял для работы и учебы — в целом норм, но без вау-эффекта. Понравился экран 16:10, удобно для документов и серфинга, но по яркости средний. Процессор шустрый, 16 ГБ оперативки хватает, SSD быстрый. В офисных задачах и браузере летает, даже в Photoshop можно работать. Игры — только что-то старое или нетребовательное. Клавиатура удобная, но подсветки нет, что странно. Автономность средняя — часов 6, не больше. За свою цену адекватный вариант, но хотелось бы чуть больше автономности и подсветки клавиатуры.



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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 16 представляет собой универсальный ноутбук для работы и учебы с акцентом на комфортный просмотр контента благодаря большому 16-дюймовому экрану. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто часто работает с документами, таблицами и презентациями. Современный процессор Intel Core i5 13-го поколения обеспечивает достаточную производительность для многозадачности и легкой работы с фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор Intel Core i5-13420H с поддержкой 8 потоков относится к производительной мобильной линейке и способен эффективно справляться с офисными приложениями, браузером и базовой обработкой медиафайлов. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для работы с интерфейсом, воспроизведения видео и несложных задач по обработке изображений, хотя современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной четкостью для комфортной работы с текстом и таблицами. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие помогает избежать бликов при работе в ярко освещенном помещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом сером цвете и отличается продуманной эргономикой при сохранении относительно компактных размеров для 16-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с процессором среднего уровня мощности, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Ноутбук демонстрирует хорошую автономность благодаря энергоэффективной платформе и качественной батарее.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать и настроить ПО.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, что потребует её самостоятельной установки. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в графических приложениях и играх. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный рабочий ноутбук с большим экраном для повседневных задач, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к конфигурациям с более мощной графической подсистемой.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Никита

Достоинства:
Выглядит очень хорошо, быстрый, отзывчивый.

Комментарий:
Отличный офисный ноут, корпус добротный не люфтит и не скрипит, неплохая цветопередача, быстродействие и аккумулятор вполне устраивают.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Матвей

Достоинства:
Экран без мерцания, мощная батарея, тонкий корпус.

Комментарий:
Купил для удаленной работы и не прогадала. Экран просто шикарный, глаза не устают. Батарея держит заряд долго, а ноутбук тонкий и легкий, поэтому беру его с собой в кафе. Работает шустро, никаких зависаний. Для работы и отдыха, лучший вариант!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Н.

Достоинства:
Понравился большой яркий экран с неплохой цветопередачей. Приятный ход клавиш клавиатуры. Охлаждение работает довольно тихо. Качественные материалы корпуса. Современный минималистичный дизайн. Отзывчивость системы на высоком уровне.

Комментарий:
Из нюансов. Провод мне показался немного коротким.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Павел

Достоинства:
Экран,не шумит,клавиатура

Комментарий:
Экран порадовал — яркий, с хорошей цветопередачей. Отдельно отмечу тихую работу: ноутбук почти не шумит, что для меня было принципиально. Клавиатура тоже на высоте — удобная и бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Антон

Достоинства:
экран, производительность, автономность

Недостатки:
Подсветку клавиатуры хотелось бы, но это не критично, знал что беру

Комментарий:
Взял для работы и учебы — в целом норм, но без вау-эффекта. Понравился экран 16:10, удобно для документов и серфинга, но по яркости средний. Процессор шустрый, 16 ГБ оперативки хватает, SSD быстрый. В офисных задачах и браузере летает, даже в Photoshop можно работать. Игры — только что-то старое или нетребовательное. Клавиатура удобная, но подсветки нет, что странно. Автономность средняя — часов 6, не больше. За свою цену адекватный вариант, но хотелось бы чуть больше автономности и подсветки клавиатуры.


Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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