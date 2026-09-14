Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6" IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6" IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 10
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 11
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6&quot; IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13500H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6" IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver

**Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Lite 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Lite 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13500H с 12 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика, вес всего 1,79 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics — подойдёт для работы с офисными приложениями и интернет-сёрфинга; * кардридер для microSD — удобно для работы с внешними носителями; * энергоёмкий аккумулятор (58 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С Acer Aspire Lite 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и производительный ноутбук!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6" IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13500H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Lite 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Lite 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13500H с 12 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика, вес всего 1,79 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics — подойдёт для работы с офисными приложениями и интернет-сёрфинга; * кардридер для microSD — удобно для работы с внешними носителями; * энергоёмкий аккумулятор (58 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С Acer Aspire Lite 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и производительный ноутбук!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-72P-595Y 15.6" IPS FHD Core i5-13500H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...