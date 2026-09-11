Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582918
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Машинка для стрижки Vitek VT-2587 порадует невероятно компактным хранением в условиях ограниченного пространства, ведь конструкцией ее корпуса предусмотрена прочная петля для подвешивания. Чтобы очистить насадки от накопившихся загрязнений, достаточно промыть их под струей проточной воды. Функционирование устройства производится путем подключения сетевого кабеля к розетке со стандартным напряжением. Лезвия Vitek VT-2587 выполнены с использованием нержавеющей стали. Основное достоинство данного материала заключается в сохранении режущих характеристик на протяжении всего эксплуатационного периода. Кроме того, на поверхности стали вы не заметите появление ржавчины и коррозийного налета. Используя 3 насадки из комплекта, вы подберете желаемый вариант длины для предстоящей стрижки.
Машинка для стрижки Vitek VT-2587 порадует невероятно компактным хранением в условиях ограниченного пространства, ведь конструкцией ее корпуса предусмотрена прочная петля для подвешивания. Чтобы очистить насадки от накопившихся загрязнений, достаточно промыть их под струей проточной воды. Функционирование устройства производится путем подключения сетевого кабеля к розетке со стандартным напряжением. Лезвия Vitek VT-2587 выполнены с использованием нержавеющей стали. Основное достоинство данного материала заключается в сохранении режущих характеристик на протяжении всего эксплуатационного периода. Кроме того, на поверхности стали вы не заметите появление ржавчины и коррозийного налета. Используя 3 насадки из комплекта, вы подберете желаемый вариант длины для предстоящей стрижки.
Машинка для стрижки Vitek VT-2587 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Vitek VT-2587