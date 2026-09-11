Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582908
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Описание товара Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC
Многофункциональная, надежная и стильная машинка Polaris PHC 3015RC позволит Вам всегда выглядеть ухоженно и аккуратно. Используя это устройство, Вы сможете с комфортом осуществлять контроль над волосяным покровом на голове, лице и на других участках тела. Устройство работает от аккумуляторной батареи типа Ni-Mh на протяжении 45 минут. Подзарядка занимает около 8 часов. Набор удобно хранить и заряжать на специальной подставке. В комплекте триммера — 10 насадок (триммер узкий 30 мм для бороды, триммер широкий 38 мм для стрижки волос, триммер 5 мм для фигурных и детальных стрижек, триммер для удаления волос в носу и ушах, мини – бритва, телескопическая насадка 3-7 мм и 4 гребня для широкого триммера).
Многофункциональная, надежная и стильная машинка Polaris PHC 3015RC позволит Вам всегда выглядеть ухоженно и аккуратно. Используя это устройство, Вы сможете с комфортом осуществлять контроль над волосяным покровом на голове, лице и на других участках тела. Устройство работает от аккумуляторной батареи типа Ni-Mh на протяжении 45 минут. Подзарядка занимает около 8 часов. Набор удобно хранить и заряжать на специальной подставке. В комплекте триммера — 10 насадок (триммер узкий 30 мм для бороды, триммер широкий 38 мм для стрижки волос, триммер 5 мм для фигурных и детальных стрижек, триммер для удаления волос в носу и ушах, мини – бритва, телескопическая насадка 3-7 мм и 4 гребня для широкого триммера).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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