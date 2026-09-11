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Бритва Бердск 3384А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бритва Бердск 3384А

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Бритва Бердск 3384А - фото 1
Бритва Бердск 3384А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Бритва Бердск 3384А - фото 1
  • Бритва Бердск 3384А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582845
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, г.
180

Описание товара Бритва Бердск 3384А

Электробритва Бердск 3384А обладает двухдорожечными бреющими ножами. За счет этого происходит увеличение интенсивности и качества бритья за счет большей площади. Также в электробритве установлена трехножевая бритвенная система для объемного бритья: плавающие бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока.

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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Бердск 3384А обладает двухдорожечными бреющими ножами. За счет этого происходит увеличение интенсивности и качества бритья за счет большей площади. Также в электробритве установлена трехножевая бритвенная система для объемного бритья: плавающие бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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