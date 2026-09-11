Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3428
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 581258
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х9
Вес, кг.
2.08
Описание товара Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3428
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3428
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Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3428
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