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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red

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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578215
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные мобильные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит простоту и функциональность. Эти телефоны обладают классическим моноблочным дизайном и доступны в стильных цветах: красный и черный. Компактностью и лёгкостью в 0,171 кг они удобны в использовании даже одной рукой. Оснащённые экраном с диагональю 2,8 дюйма, телефоны BQ предлагают базовую функциональность в симпатичной и доступной форме. Не поддерживают Wi-Fi, но позволяют использовать две SIM-карты одновременно, что делает их удобными для пользователей, которым важно разделять личные и рабочие контакты. Емкость аккумулятора в 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно актуально для людей, часто находящихся в пути. Такой аккумулятор дает уверенность, что телефон будет на связи тогда, когда это нужно больше всего. Телефоны BQ не оснащены сенсорным экраном, GPS или системой ГЛОНАСС, акцентируя внимание на базовых функциях телефона, таких как звонки и отправка сообщений. Встроенная память в 32 Мб позволяет сохранять необходимые контакты и сообщения. Отсутствие излишних функций позволяет сосредоточиться на главном — надежной связи, что делает телефоны BQ отличным выбором для людей любой возраста, ценящих простоту и удобство пользования.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные мобильные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит простоту и функциональность. Эти телефоны обладают классическим моноблочным дизайном и доступны в стильных цветах: красный и черный. Компактностью и лёгкостью в 0,171 кг они удобны в использовании даже одной рукой. Оснащённые экраном с диагональю 2,8 дюйма, телефоны BQ предлагают базовую функциональность в симпатичной и доступной форме. Не поддерживают Wi-Fi, но позволяют использовать две SIM-карты одновременно, что делает их удобными для пользователей, которым важно разделять личные и рабочие контакты. Емкость аккумулятора в 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно актуально для людей, часто находящихся в пути. Такой аккумулятор дает уверенность, что телефон будет на связи тогда, когда это нужно больше всего. Телефоны BQ не оснащены сенсорным экраном, GPS или системой ГЛОНАСС, акцентируя внимание на базовых функциях телефона, таких как звонки и отправка сообщений. Встроенная память в 32 Мб позволяет сохранять необходимые контакты и сообщения. Отсутствие излишних функций позволяет сосредоточиться на главном — надежной связи, что делает телефоны BQ отличным выбором для людей любой возраста, ценящих простоту и удобство пользования.
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