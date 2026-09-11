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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная

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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 1
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 2
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 3
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 4
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 5
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577464
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
560 х 490
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 520 x 52 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х57х11
Вес, кг.
9.5

Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная

Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK - прекрасный выбор для любой семьи. Стильный дизайн панели освежит интерьер кухни, а 4 конфорки, обладающие 7 уровнями мощности, позволят готовить одновременно совершенно разные блюда. Безопасность эксплуатации обеспечивает встроенная система индикации остаточного тепла, указывающей достаточный уровень охлаждения варочной панели. Поверхность Weissgauff HV 640 BK изготовлена из качественной стеклокерамики Vitro Ceramic Glass, что делает данную модель не только прочной и долговечной, но и существенно облегчает процесс её очистки.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
560 х 490
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 520 x 52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK - прекрасный выбор для любой семьи. Стильный дизайн панели освежит интерьер кухни, а 4 конфорки, обладающие 7 уровнями мощности, позволят готовить одновременно совершенно разные блюда. Безопасность эксплуатации обеспечивает встроенная система индикации остаточного тепла, указывающей достаточный уровень охлаждения варочной панели. Поверхность Weissgauff HV 640 BK изготовлена из качественной стеклокерамики Vitro Ceramic Glass, что делает данную модель не только прочной и долговечной, но и существенно облегчает процесс её очистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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