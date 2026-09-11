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Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571496
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Характеристики

Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
регулировка мощности, гриль
Страна производства
Китай
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
комбинированные режимы
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
452х262х352 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания, разморозки и приготовления пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью ручки, а все параметры задаются при помощи поворотных переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
регулировка мощности, гриль
Страна производства
Китай
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
комбинированные режимы
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
452х262х352 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания, разморозки и приготовления пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью ручки, а все параметры задаются при помощи поворотных переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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