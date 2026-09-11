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Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011

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Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 1
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 2
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 3
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 4
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 5
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 6
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.24
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 1
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 2
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 3
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 4
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 5
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 6
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571359
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.24
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Особенности
Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Мощность: 800 Вт. Книга идей для кофе в подарок.
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
4
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.71

Описание товара Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011

Описание Давление 4 бар - идеально для американо. Насадка для приготовления капучино. Колба из нержавеющей стали в комплекте. Мощность: 800 Вт. Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Книга идей для кофе в подарок. Материал корпуса: Нержавеющая сталь Используемый кофе: Молотый Нескользящая подставка

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.24
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Особенности
Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Мощность: 800 Вт. Книга идей для кофе в подарок.
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
4
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание Давление 4 бар - идеально для американо. Насадка для приготовления капучино. Колба из нержавеющей стали в комплекте. Мощность: 800 Вт. Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Книга идей для кофе в подарок. Материал корпуса: Нержавеющая сталь Используемый кофе: Молотый Нескользящая подставка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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