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SSD Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S)

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Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 4
Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 5
Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 6
Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 4
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 5
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 6
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571102
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
69

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S)

SATA накопитель Transcend SSD225S [TS500GSSD225S] 2.5” — твердотельный накопитель с объемом хранилища 500 ГБ. С помощью разъема SATA модель можно устанавливать в стационарные компьютеры и портативные ноутбуки любой конфигурации, а также сервера средней мощности. Устройство способно заменить жесткий диск и позволяет увеличить скорости работы ПК — после апгрейда операционная система, приложения будут загружаться за секунды. В отличие от HDD в SSD нет подвижных частей, он не перегревается при непрерывном перемещении движущихся элементов, устойчив к ударам, вибрации, сотрясениям. SATA накопитель Transcend SSD225S обеспечивает скорость чтения 530 МБ/с, записи – 480, благодаря чему копирование информации происходит без задержек и сразу в больших объемах. Максимальный ресурс записи модели — 180 ТБ, а допустимое количество перезаписей всего объема данных в день составляет 0.3 DWPD. Эти показатели позволяют использовать накопитель в корпоративных системах начального уровня для организации работы веб-серверов, накопителей для ОС, создания резервных копий, сбора аналитики, хранения данных.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Transcend SSD225S [TS500GSSD225S] 2.5” — твердотельный накопитель с объемом хранилища 500 ГБ. С помощью разъема SATA модель можно устанавливать в стационарные компьютеры и портативные ноутбуки любой конфигурации, а также сервера средней мощности. Устройство способно заменить жесткий диск и позволяет увеличить скорости работы ПК — после апгрейда операционная система, приложения будут загружаться за секунды. В отличие от HDD в SSD нет подвижных частей, он не перегревается при непрерывном перемещении движущихся элементов, устойчив к ударам, вибрации, сотрясениям. SATA накопитель Transcend SSD225S обеспечивает скорость чтения 530 МБ/с, записи – 480, благодаря чему копирование информации происходит без задержек и сразу в больших объемах. Максимальный ресурс записи модели — 180 ТБ, а допустимое количество перезаписей всего объема данных в день составляет 0.3 DWPD. Эти показатели позволяют использовать накопитель в корпоративных системах начального уровня для организации работы веб-серверов, накопителей для ОС, создания резервных копий, сбора аналитики, хранения данных.


Теги товара: 2.5", 2.5", 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA, 2.5", SATA, 2.5", 180 ТБ, 2.5", SATA, 480, 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA
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