Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2"
Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - мощный и надежный инструмент для монтажа гаек и болтов. Рукоять с прорезиненными вставками обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук. Это делает работу с гайковертом удобной и безопасной. Гайковерт имеет мощность 950 Вт и скорость холостого хода 3200 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм, что позволяет справляться с различными задачами по монтажу и демонтажу. Наличие реверса позволяет изменять направление вращения инструмента, что облегчает работу в труднодоступных местах и при работе с разными типами гаек и болтов. В комплекте с гайковертом идут 4 головки из высококачественного материала CR-V размером 17, 19, 21 и 22 мм. Это позволяет сразу приступить к работе и не тратить время на поиск дополнительных инструментов. Длина сетевого кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу перемещения и удобство работы. Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - это мощный, надежный и удобный инструмент для работы с гайками и болтами.
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