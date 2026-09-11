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Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156)

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Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 1
Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 2
Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 3
Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 4
Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 5
Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 6
Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568132
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, кг.
1.21

Описание товара Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156)

Клавиатура+мышь проводная Oklick GMNG 700GMK – комплект для поклонников компьютерных игр. Данный комплект отличается продуманной эргономичной конструкцией и широкими функциональными возможностями. В клавиатуре используются 104 мембранные клавиши, а также дополнительные кнопки мультимедиа. Мышь выполнена в корпусе для хвата правой рукой. В манипуляторе реализованы светодиодный датчик с разрешением 7200 dpi для высокой точности позиционирования и 7 кнопок с возможностью программирования. Подключение клавиатуры и мыши Oklick GMNG 700GMK к ПК осуществляется проводным способом посредством порта USB.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick GMNG 700GMK черный (1533156)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура+мышь проводная Oklick GMNG 700GMK – комплект для поклонников компьютерных игр. Данный комплект отличается продуманной эргономичной конструкцией и широкими функциональными возможностями. В клавиатуре используются 104 мембранные клавиши, а также дополнительные кнопки мультимедиа. Мышь выполнена в корпусе для хвата правой рукой. В манипуляторе реализованы светодиодный датчик с разрешением 7200 dpi для высокой точности позиционирования и 7 кнопок с возможностью программирования. Подключение клавиатуры и мыши Oklick GMNG 700GMK к ПК осуществляется проводным способом посредством порта USB.
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Доставка
Отзывы


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