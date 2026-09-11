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Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4)

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Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 1
Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 2
Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 3
Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 4
Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561597
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
34х28х9
Вес, г.
110

Описание товара Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4)

Соответствующая форм-фактору Standard-ATX материнская плата GIGABYTE B660 DS3H AX DDR4 рассчитана на исполнение роли основного компонента производительного компьютера универсального назначения. К услугам пользователя 5 слотов PCI-E x16, которые наверняка будут достаточны для размещения всех необходимых плат расширения, в том числе – высокоскоростного видеоадаптера. Максимально допустимый объем оперативной памяти составляет 128 ГБ. В ходе установки ОЗУ используются 4 слота DDR4. Сокет для CPU – LGA 1700. Плата совместима с процессорами Intel с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. 2 разъема M.2 предоставляют возможность установки пары высокоскоростных SSD, поддерживающих интерфейс NVMe. Явное преимущество материнской платы GIGABYTE B660 DS3H AX DDR4 – наличие скоростного адаптера Wi-Fi 6E (802.11ax). Есть и модуль Bluetooth, обеспечивающий возможность подключения портативной акустики, мыши, клавиатуры и других Bluetooth-совместимых устройств. В комплект поставки модели входят антенна Wi-Fi и 2 шлейфа SATA. Высота и ширина платы стандартны: они равны 305 и 244 мм соответственно.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Описание
Соответствующая форм-фактору Standard-ATX материнская плата GIGABYTE B660 DS3H AX DDR4 рассчитана на исполнение роли основного компонента производительного компьютера универсального назначения. К услугам пользователя 5 слотов PCI-E x16, которые наверняка будут достаточны для размещения всех необходимых плат расширения, в том числе – высокоскоростного видеоадаптера. Максимально допустимый объем оперативной памяти составляет 128 ГБ. В ходе установки ОЗУ используются 4 слота DDR4. Сокет для CPU – LGA 1700. Плата совместима с процессорами Intel с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. 2 разъема M.2 предоставляют возможность установки пары высокоскоростных SSD, поддерживающих интерфейс NVMe. Явное преимущество материнской платы GIGABYTE B660 DS3H AX DDR4 – наличие скоростного адаптера Wi-Fi 6E (802.11ax). Есть и модуль Bluetooth, обеспечивающий возможность подключения портативной акустики, мыши, клавиатуры и других Bluetooth-совместимых устройств. В комплект поставки модели входят антенна Wi-Fi и 2 шлейфа SATA. Высота и ширина платы стандартны: они равны 305 и 244 мм соответственно.
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Отзывы


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