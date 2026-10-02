Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329)
Процессоры AMD, известные своей высокой производительностью и надежностью, продолжают занимать лидирующие позиции на рынке вычислительной техники. Представляем вам процессор из серии AMD EPYC, который идеально подходит для серверных решений и облачных вычислений. Данный процессор оснащен 16 мощными ядрами, что обеспечивает высокую многоядерную производительность и позволяет эффективно справляться с интенсивными нагрузками. Используемый сокет SP3 гарантирует совместимость с современными серверными платформами, обеспечивая надежное соединение и оптимальный теплообмен. Частота процессора в режиме Turbo достигает впечатляющих 3,7 ГГц, что гарантирует максимальную производительность при необходимости ускоренной обработки данных. Такой уровень частоты позволяет процессору справляться с ресурсоемкими задачами, такими как обработка больших массивов данных, виртуализация и высокопроизводительные вычисления. Процессоры AMD EPYC — это идеальное решение для предприятий, которым требуется надежная и масштабируемая вычислительная платформа. Они обеспечивают не только отличную производительность, но и энергоэффективность, что делает их выбором номер один для современных дата-центров и серверных систем.
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Теги товара: 16 ядерные, С разблокированным множителем
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Теги товара: 16 ядерные, С разблокированным множителем
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