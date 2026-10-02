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Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329)

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Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329) - фото 1
Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7313
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560105
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7313
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329)

Процессоры AMD, известные своей высокой производительностью и надежностью, продолжают занимать лидирующие позиции на рынке вычислительной техники. Представляем вам процессор из серии AMD EPYC, который идеально подходит для серверных решений и облачных вычислений. Данный процессор оснащен 16 мощными ядрами, что обеспечивает высокую многоядерную производительность и позволяет эффективно справляться с интенсивными нагрузками. Используемый сокет SP3 гарантирует совместимость с современными серверными платформами, обеспечивая надежное соединение и оптимальный теплообмен. Частота процессора в режиме Turbo достигает впечатляющих 3,7 ГГц, что гарантирует максимальную производительность при необходимости ускоренной обработки данных. Такой уровень частоты позволяет процессору справляться с ресурсоемкими задачами, такими как обработка больших массивов данных, виртуализация и высокопроизводительные вычисления. Процессоры AMD EPYC — это идеальное решение для предприятий, которым требуется надежная и масштабируемая вычислительная платформа. Они обеспечивают не только отличную производительность, но и энергоэффективность, что делает их выбором номер один для современных дата-центров и серверных систем.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7313 (PSE-MLN7313-0329)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7313
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
8
Развернуть
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры AMD, известные своей высокой производительностью и надежностью, продолжают занимать лидирующие позиции на рынке вычислительной техники. Представляем вам процессор из серии AMD EPYC, который идеально подходит для серверных решений и облачных вычислений. Данный процессор оснащен 16 мощными ядрами, что обеспечивает высокую многоядерную производительность и позволяет эффективно справляться с интенсивными нагрузками. Используемый сокет SP3 гарантирует совместимость с современными серверными платформами, обеспечивая надежное соединение и оптимальный теплообмен. Частота процессора в режиме Turbo достигает впечатляющих 3,7 ГГц, что гарантирует максимальную производительность при необходимости ускоренной обработки данных. Такой уровень частоты позволяет процессору справляться с ресурсоемкими задачами, такими как обработка больших массивов данных, виртуализация и высокопроизводительные вычисления. Процессоры AMD EPYC — это идеальное решение для предприятий, которым требуется надежная и масштабируемая вычислительная платформа. Они обеспечивают не только отличную производительность, но и энергоэффективность, что делает их выбором номер один для современных дата-центров и серверных систем.
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Доставка
Отзывы


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