Процессор AMD EPYC 7543 OEM (100-000000345)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD EPYC 7543 OEM (100-000000345)
Процессоры AMD из серии EPYC представляют собой мощные решения для серверных и высокопроизводительных вычислений. Одним из таких представителей является модель, оснащенная 32 ядрами, обеспечивающими широкие возможности параллельной обработки данных. Базовая тактовая частота процессора составляет 2,8 ГГц, но при необходимости, благодаря технологии Turbo, она может увеличиваться до 3,7 ГГц, что обеспечивает высокую производительность при выполнении ресурсоемких задач. Данный процессор поддерживает тип памяти DDR4 и рассчитан на максимально поддерживаемый объем памяти в 4096 ГБ, что позволяет обрабатывать большие объемы данных и эффективно справляться с задачами, связанными с интенсивной загрузкой памяти. Процессор основан на ядре Milan, которое является частью новейшего поколения архитектуры AMD, предоставляя улучшенную производительность и энергоэффективность. Этот процессор совместим с разъемом Socket SP3, который обеспечивает надежное соединение и оптимальную передачу данных. Все эти характеристики делают его отличным выбором для использования на предприятиях и в центрах обработки данных, где важны надежность и высокая производительность.
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