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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
493 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55806
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Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT6KXLI) 6000W
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надёжное решение для защиты критически важных систем и обеспечения их непрерывной работы. Данный ИБП отличается высокой мощностью и способен обеспечивать вашу технику стабильным питанием даже при перебоях в электросети.
Характеристики данной модели ИБП впечатляют: он имеет полную мощность 6000 В·А и активную мощность 6000 Вт, что позволяет поддерживать работу мощных серверов и другого важного оборудования. Форма выходного напряжения — чистая синусоида, обеспечивает максимальную совместимость с чувствительными устройствами. Аппарат выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисных и серверных помещениях.
Топология онлайн с двойным преобразованием гарантирует высочайший уровень защиты, обеспечивая стабильное электропитание и мгновенную реакцию на сбои в сети. При минимальном входном напряжении 220 В и максимальном 240 В ИБП APC легко адаптируется к различным условиям электросети. Защита от импульсных перенапряжений имеет поглощаемую энергию 480 Дж, обеспечивая дополнительную безопасность подключённого оборудования.
ИБП рассчитан на подключение к однофазной сети и весит 60 кг, что говорит о его мощной конструкции. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу оборудования или переключиться на резервный источник питания.
Этот источник бесперебойного питания зарекомендовал себя как надёжное решение без избыточных функций — в нем отсутствует защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые сосредоточены на электропитании основного оборудования.
ИБП APC — это надежность, мощность и уверенность в стабильной работе вашего оборудования.
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надёжное решение для защиты критически важных систем и обеспечения их непрерывной работы. Данный ИБП отличается высокой мощностью и способен обеспечивать вашу технику стабильным питанием даже при перебоях в электросети.
Характеристики данной модели ИБП впечатляют: он имеет полную мощность 6000 В·А и активную мощность 6000 Вт, что позволяет поддерживать работу мощных серверов и другого важного оборудования. Форма выходного напряжения — чистая синусоида, обеспечивает максимальную совместимость с чувствительными устройствами. Аппарат выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисных и серверных помещениях.
Топология онлайн с двойным преобразованием гарантирует высочайший уровень защиты, обеспечивая стабильное электропитание и мгновенную реакцию на сбои в сети. При минимальном входном напряжении 220 В и максимальном 240 В ИБП APC легко адаптируется к различным условиям электросети. Защита от импульсных перенапряжений имеет поглощаемую энергию 480 Дж, обеспечивая дополнительную безопасность подключённого оборудования.
ИБП рассчитан на подключение к однофазной сети и весит 60 кг, что говорит о его мощной конструкции. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу оборудования или переключиться на резервный источник питания.
Этот источник бесперебойного питания зарекомендовал себя как надёжное решение без избыточных функций — в нем отсутствует защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые сосредоточены на электропитании основного оборудования.
ИБП APC — это надежность, мощность и уверенность в стабильной работе вашего оборудования.
ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT6KXLI) 6000W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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