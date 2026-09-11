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ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный

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ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный - фото 1
ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
25000
Полная мощность, ВА
25000
Количество фаз
3
Тип розеток
Клеммный блок
  • ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
725 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557247
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
25000
Полная мощность, ВА
25000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
478
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
35

Описание товара ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования. Модель, вес которой составляет 30 кг, предлагает активную мощность в 25,000 Вт и полную мощность в 25,000 В·А, что делает её идеальной для использования в средах с высоким потреблением электроэнергии. Этот ИБП имеет топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высокую стабильность и надежность работы, поддерживая чистую синусоидальную форму напряжения. Устройство поддерживает трёхфазное подключение, что делает его подходящим для использования в промышленной и корпоративной среде. Powercom ИБП предлагает продуманную защиту с поддержкой защиты локальной сети и телефонной линии, что максимально повышает безопасность ваших данных. Диапазон входного напряжения от 220 В до 478 В позволяет устройству функционировать в различных условиях подачи электроэнергии, гарантируя стабильную работу оборудования. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая является проверенным и надежным источником энергии. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в серверные стойки, так и в башенном положении, обеспечивая гибкость в организации пространства. Наличие клеммного блока в качестве типа розеток упрощает подключение и обслуживание устройства. С этим источником бесперебойного питания от Powercom ваше оборудование будет находиться под надежной защитой в любых условиях.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
25000
Полная мощность, ВА
25000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
220
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
478
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования. Модель, вес которой составляет 30 кг, предлагает активную мощность в 25,000 Вт и полную мощность в 25,000 В·А, что делает её идеальной для использования в средах с высоким потреблением электроэнергии. Этот ИБП имеет топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высокую стабильность и надежность работы, поддерживая чистую синусоидальную форму напряжения. Устройство поддерживает трёхфазное подключение, что делает его подходящим для использования в промышленной и корпоративной среде. Powercom ИБП предлагает продуманную защиту с поддержкой защиты локальной сети и телефонной линии, что максимально повышает безопасность ваших данных. Диапазон входного напряжения от 220 В до 478 В позволяет устройству функционировать в различных условиях подачи электроэнергии, гарантируя стабильную работу оборудования. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая является проверенным и надежным источником энергии. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в серверные стойки, так и в башенном положении, обеспечивая гибкость в организации пространства. Наличие клеммного блока в качестве типа розеток упрощает подключение и обслуживание устройства. С этим источником бесперебойного питания от Powercom ваше оборудование будет находиться под надежной защитой в любых условиях.


Теги товара: с чистой синусоидой
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