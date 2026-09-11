Смеситель для биде Savol (S-FXQ005H)
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552815
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Высота, см
19.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х7
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ005H)
Комплектация: гигиенический душ, паспорт.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Высота, см
19.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Страна производитель
Китай
Комплектация: гигиенический душ, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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