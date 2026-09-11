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Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3703BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3703BL)

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Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3703BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
8 840 руб.  20 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552547
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
13.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х16
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3703BL)

Серия BRONX. Комплектация: Керамический картридж Sedal<sup></sup>35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 3-функциональная лейка ?110х243 мм Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3703BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
13.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BRONX. Комплектация: Керамический картридж Sedal<sup></sup>35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 3-функциональная лейка ?110х243 мм Металлическая рукоятка </span>


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