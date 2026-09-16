Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71591670 матовый черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71591670 матовый черный
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 190 в матовом черном исполнении — это современное решение, сочетающее стильный дизайн и высокую функциональность. Благодаря элегантной форме и матовой отделке он идеально дополнит любой интерьер ванной комнаты или туалета, придавая ему изысканность и современность. Смеситель оснащен сливным гарнитуром, обеспечивающим удобное и аккуратное использование слива. Легкое управление температурой и напором воды позволяет настроить комфортный поток, а качественные материалы гарантируют долговечность и устойчивость к износу. Простая установка и современный дизайн делают этот смеситель отличным выбором для тех, кто ценит стиль, надежность и комфорт в повседневной эксплуатации.
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