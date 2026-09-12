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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром

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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681694
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х6
Вес, кг.
1.82

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром

Смеситель Rivelato Garda для кухни с вертикальным монтажом на раковину сочетает современный дизайн и функциональность. Модель U-образной формы с диаметром 35 мм выполнена из нержавеющей стали в стильном антрацит-хроме, обеспечивая долговечность и устойчивость к коррозии. Изогнутый излив облегчает использование, а эргономичный однорычажный механизм позволяет точно регулировать напор и температуру воды. Лаконичные линии и контрастные декоративные элементы делают этот смеситель универсальным решением для современных кухонь



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Garda для кухни с вертикальным монтажом на раковину сочетает современный дизайн и функциональность. Модель U-образной формы с диаметром 35 мм выполнена из нержавеющей стали в стильном антрацит-хроме, обеспечивая долговечность и устойчивость к коррозии. Изогнутый излив облегчает использование, а эргономичный однорычажный механизм позволяет точно регулировать напор и температуру воды. Лаконичные линии и контрастные декоративные элементы делают этот смеситель универсальным решением для современных кухонь


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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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