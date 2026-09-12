Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х6
Вес, кг.
1.82
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром
Смеситель Rivelato Garda для кухни с вертикальным монтажом на раковину сочетает современный дизайн и функциональность. Модель U-образной формы с диаметром 35 мм выполнена из нержавеющей стали в стильном антрацит-хроме, обеспечивая долговечность и устойчивость к коррозии. Изогнутый излив облегчает использование, а эргономичный однорычажный механизм позволяет точно регулировать напор и температуру воды. Лаконичные линии и контрастные декоративные элементы делают этот смеситель универсальным решением для современных кухонь
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71466670 матовый черн...
-
В наличииЦена 8 580 руб.2145 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71580000 хром
-
В наличииЦена 8 590 руб. 9 360 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для кухни Redblu by Damixa Object 340000000
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитСмеситель для раковины Ideal Standard B1712AA
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra Flo S A41936EXP
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитИзлив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черны...
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Optima D2010000
-
В наличииЦена 9 150 руб. 10 770 руб.2288 руб. в СплитСмеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C
-
В наличииЦена 9 210 руб. 9 270 руб.2303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитСмеситель для ванны Vitra SOLID S A42444EXP
Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato Garda для кухни с вертикальным монтажом на раковину сочетает современный дизайн и функциональность. Модель U-образной формы с диаметром 35 мм выполнена из нержавеющей стали в стильном антрацит-хроме, обеспечивая долговечность и устойчивость к коррозии. Изогнутый излив облегчает использование, а эргономичный однорычажный механизм позволяет точно регулировать напор и температуру воды. Лаконичные линии и контрастные декоративные элементы делают этот смеситель универсальным решением для современных кухонь
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром