Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180
Представляем Вашему вниманию скрытую монтажную часть Hansgrohe 13620180 из коллекции Trio Stop. Изготовленная из хромированного металла, эта деталь обеспечивает надежность и долговечность использования. Она прекрасно подойдет для бытового применения и станет удачным выбором для смесителей серий Hansgrohe Logis, Metris, Talis, Focus. Данный товар включает в себя внутреннюю часть и инструкцию по установке. Керамический картридж в скрытой части Hansgrohe 13620180 обеспечивает плавность и точность регулирования потока воды. Продукт произведен в Германии, что является гарантией высокого качества и превосходной надежности.
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