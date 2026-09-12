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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром

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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681700
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х6
Вес, кг.
1.82

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром

Смеситель Rivelato Garda - это современный кухонный однорычажный смеситель с U-образной формой. Он имеет изогнутую форму излива и высокий поворотный излив, что делает его удобным для наполнения кастрюль и ваз. Дизайн смесителя включает контрастные декоративные элементы, что придает ему стильный вид. Цвет - серый хром.



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Развернуть
Форма излива
u-образный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Garda - это современный кухонный однорычажный смеситель с U-образной формой. Он имеет изогнутую форму излива и высокий поворотный излив, что делает его удобным для наполнения кастрюль и ваз. Дизайн смесителя включает контрастные декоративные элементы, что придает ему стильный вид. Цвет - серый хром.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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