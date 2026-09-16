Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71582670 матовый черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
43х26х8
Вес, кг.
2.2
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71582670 матовый черный
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Blend 190 без сливного гарнитура - это стильное и функциональное решение для современной ванной комнаты. Высокий излив, лаконичный дизайн и продуманная эргономика делают модель удобной для ежедневного использования и отлично подходящей для накладных раковин. Модель сочетает комфорт, экономичный расход воды и фирменное качество hansgrohe.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
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Страна производитель
Германия
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Blend 190 без сливного гарнитура - это стильное и функциональное решение для современной ванной комнаты. Высокий излив, лаконичный дизайн и продуманная эргономика делают модель удобной для ежедневного использования и отлично подходящей для накладных раковин. Модель сочетает комфорт, экономичный расход воды и фирменное качество hansgrohe.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71582670 матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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