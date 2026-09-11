Мыльница керамическая с настенным держателем Savol 58b (S-005859B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
28х15х8
Вес, г.
760
Описание товара Мыльница керамическая с настенным держателем Savol 58b (S-005859B)
Мыльница керамическая с настенным держателем Savol 58b (S-005859B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755000 хром
-
В наличииЦена 2 190 руб. 2 340 руб.548 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный
-
В наличииЦена 2 380 руб. 2 430 руб.595 руб. в СплитСтакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM Gem A9035622 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб. 2 970 руб.673 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный
-
В наличииЦена 2 750 руб. 3 330 руб.688 руб. в СплитПолка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитМыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный
-
В наличииЦена 2 990 руб. 4 140 руб.748 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe Logis Universal 4172600...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черны...
Мыльница керамическая с настенным держателем Savol 58b (S-005859B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Мыльница керамическая с настенным держателем Savol 58b (S-005859B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мыльница керамическая с настенным держателем Savol 58b (S-005859B)