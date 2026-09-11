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Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)

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Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 1
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 2
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 3
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 4
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 5
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 6
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 7
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3200х1800
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 1
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 2
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 3
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 4
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 5
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 6
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 7
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542403
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3200х1800
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, г.
440

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)

Сетевая камера-цилиндр HiWatch DS-I650M - 6-ти Мегапиксельное функциональное решение по демократичной цене, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Набор средств улучшения изображения: аппаратный WDR 120 dB (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) способствует устранению дефектов, вызываемых неравномерным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. ROI помогает сосредоточится на интересующей области, транслировать ее в наилучшем качестве, понижая разрешение для остальных участков сцены. Встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет фиксировать происходящее при недостаточной освещенности и в абсолютной темноте. HiWatch DS-I650M комплектуется фиксированным объективом, поворотным кронштейном и качественным встроенным микрофоном. Поддерживается технология питания по сети Ethernet (PoE). Корпус камеры защищен от погодных воздействий по стандарту IP67, что в совокупности с диапазоном рабочих температур от -40° до +60°C дает возможность монтировать устройство на улице. Отличительная особенность данной модели - наличие встроенного микрофона. Модель HiWatch DS-I650M – превосходный выбор для организации видеонаблюдения высокого разрешения в офисе или дома, а также для реализации проектов с высокими требованиями к детализации.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3200х1800
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Сетевая камера-цилиндр HiWatch DS-I650M - 6-ти Мегапиксельное функциональное решение по демократичной цене, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Набор средств улучшения изображения: аппаратный WDR 120 dB (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) способствует устранению дефектов, вызываемых неравномерным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. ROI помогает сосредоточится на интересующей области, транслировать ее в наилучшем качестве, понижая разрешение для остальных участков сцены. Встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет фиксировать происходящее при недостаточной освещенности и в абсолютной темноте. HiWatch DS-I650M комплектуется фиксированным объективом, поворотным кронштейном и качественным встроенным микрофоном. Поддерживается технология питания по сети Ethernet (PoE). Корпус камеры защищен от погодных воздействий по стандарту IP67, что в совокупности с диапазоном рабочих температур от -40° до +60°C дает возможность монтировать устройство на улице. Отличительная особенность данной модели - наличие встроенного микрофона. Модель HiWatch DS-I650M – превосходный выбор для организации видеонаблюдения высокого разрешения в офисе или дома, а также для реализации проектов с высокими требованиями к детализации.
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Отзывы


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