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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3200х1800
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542403
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Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)
Сетевая камера-цилиндр HiWatch DS-I650M - 6-ти Мегапиксельное функциональное решение по демократичной цене, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Набор средств улучшения изображения: аппаратный WDR 120 dB (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) способствует устранению дефектов, вызываемых неравномерным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. ROI помогает сосредоточится на интересующей области, транслировать ее в наилучшем качестве, понижая разрешение для остальных участков сцены. Встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет фиксировать происходящее при недостаточной освещенности и в абсолютной темноте. HiWatch DS-I650M комплектуется фиксированным объективом, поворотным кронштейном и качественным встроенным микрофоном. Поддерживается технология питания по сети Ethernet (PoE). Корпус камеры защищен от погодных воздействий по стандарту IP67, что в совокупности с диапазоном рабочих температур от -40° до +60°C дает возможность монтировать устройство на улице. Отличительная особенность данной модели - наличие встроенного микрофона. Модель HiWatch DS-I650M – превосходный выбор для организации видеонаблюдения высокого разрешения в офисе или дома, а также для реализации проектов с высокими требованиями к детализации.
Сетевая камера-цилиндр HiWatch DS-I650M - 6-ти Мегапиксельное функциональное решение по демократичной цене, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Набор средств улучшения изображения: аппаратный WDR 120 dB (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) способствует устранению дефектов, вызываемых неравномерным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. ROI помогает сосредоточится на интересующей области, транслировать ее в наилучшем качестве, понижая разрешение для остальных участков сцены. Встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет фиксировать происходящее при недостаточной освещенности и в абсолютной темноте. HiWatch DS-I650M комплектуется фиксированным объективом, поворотным кронштейном и качественным встроенным микрофоном. Поддерживается технология питания по сети Ethernet (PoE). Корпус камеры защищен от погодных воздействий по стандарту IP67, что в совокупности с диапазоном рабочих температур от -40° до +60°C дает возможность монтировать устройство на улице. Отличительная особенность данной модели - наличие встроенного микрофона. Модель HiWatch DS-I650M – превосходный выбор для организации видеонаблюдения высокого разрешения в офисе или дома, а также для реализации проектов с высокими требованиями к детализации.
Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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