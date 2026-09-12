Видеокамера Tiandy TC-C32PS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 (TC-C32PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32PS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 (TC-C32PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2)
Уличная купольная IP-камера из ПРО серии Tiandy с объективом 2 МП с объективом 2,8 мм и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.002 Люкс. Корпус металл. Может использоваться в разных погодных условиях и при любом уровне освещенности. Устройство сконструировано на базе CMOS матрицы, с встроенной функцией расширенного динамического диапазона. Такие характеристики позволяют получать четкое изображение даже в условиях разной контрастности элементов — и при ярком освещении, и при сильном затемнении. Это хорошее решение для фиксации событий на территории частного земельного участка, на придомовой территории жилого комплекса или для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.Камера фиксирует события в ночное время, изображение цветное. Благодаря ИК-подсветке при низкой освещенности можно контролировать территорию на расстоянии до 30 метров. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр. классификация человек/ТС, тревожные выходы и входы , аудио входы и выходы
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