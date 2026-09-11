Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C)

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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493603
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Модель HiWatch DS-I215(C) – 2 МПикс уличная скоростная поворотная IP-камера. Диапазон рабочих температур от -35°С — 65°С. Возможность скоростного панорамирования и наличие оптики с 15-кратным зумом обеспечивают максимальный контроль ситуации и масштабирование требуемых участков изображения сцены. HiWatch DS-I215(C) является превосходным выбором для развертывания новых объектов. От предыдущей модификации камеру отдичает наличие технологий захвата лица, классификация движущегося объекта по критериям человек и автомобиль. Устройство рекомендовано к использованию на крупных объектах, для обеспечения контроля в местах большого скопления людей, площадей, перекрёстков, открытых стадионов и т.п.
Модель HiWatch DS-I215(C) – 2 МПикс уличная скоростная поворотная IP-камера. Диапазон рабочих температур от -35°С — 65°С. Возможность скоростного панорамирования и наличие оптики с 15-кратным зумом обеспечивают максимальный контроль ситуации и масштабирование требуемых участков изображения сцены. HiWatch DS-I215(C) является превосходным выбором для развертывания новых объектов. От предыдущей модификации камеру отдичает наличие технологий захвата лица, классификация движущегося объекта по критериям человек и автомобиль. Устройство рекомендовано к использованию на крупных объектах, для обеспечения контроля в местах большого скопления людей, площадей, перекрёстков, открытых стадионов и т.п.
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