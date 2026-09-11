Top.Mail.Ru
Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493603
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, кг.
4.75

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C)

Модель HiWatch DS-I215(C) – 2 МПикс уличная скоростная поворотная IP-камера. Диапазон рабочих температур от -35°С — 65°С. Возможность скоростного панорамирования и наличие оптики с 15-кратным зумом обеспечивают максимальный контроль ситуации и масштабирование требуемых участков изображения сцены. HiWatch DS-I215(C) является превосходным выбором для развертывания новых объектов. От предыдущей модификации камеру отдичает наличие технологий захвата лица, классификация движущегося объекта по критериям человек и автомобиль. Устройство рекомендовано к использованию на крупных объектах, для обеспечения контроля в местах большого скопления людей, площадей, перекрёстков, открытых стадионов и т.п.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
Тип корпуса
купольная
Описание
Модель HiWatch DS-I215(C) – 2 МПикс уличная скоростная поворотная IP-камера. Диапазон рабочих температур от -35°С — 65°С. Возможность скоростного панорамирования и наличие оптики с 15-кратным зумом обеспечивают максимальный контроль ситуации и масштабирование требуемых участков изображения сцены. HiWatch DS-I215(C) является превосходным выбором для развертывания новых объектов. От предыдущей модификации камеру отдичает наличие технологий захвата лица, классификация движущегося объекта по критериям человек и автомобиль. Устройство рекомендовано к использованию на крупных объектах, для обеспечения контроля в местах большого скопления людей, площадей, перекрёстков, открытых стадионов и т.п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP HiWatch DS-I215(C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...