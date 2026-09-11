Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540870
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Описание товара Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI
Управляемый коммутатор D-Link — ваш надёжный выбор для расширения офисной или небольшой корпоративной сети. 24 порта RJ45 обеспечивают достаточную вместительность даже при активном росте количества устройств, а наличие 4 портов SFP открывает гибкие возможности для подключения оптических линий связи. Благодаря поддержке второго уровня (L2) легко организовать эффективную маршрутизацию внутри сети, а размер таблицы MAC-адресов на 50 000 записей гарантирует стабильную работу даже при большом количестве пользователей. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо возле рабочих мест — удобно и компактно. Скорость передачи данных в 100 Мбит/сек обеспечивает уверенное покрытие стандартных офисных задач. Этот коммутатор не поддерживает PoE, зато его конфигурация рассчитана на стабильность и простоту настройки.
Управляемый коммутатор D-Link — ваш надёжный выбор для расширения офисной или небольшой корпоративной сети. 24 порта RJ45 обеспечивают достаточную вместительность даже при активном росте количества устройств, а наличие 4 портов SFP открывает гибкие возможности для подключения оптических линий связи. Благодаря поддержке второго уровня (L2) легко организовать эффективную маршрутизацию внутри сети, а размер таблицы MAC-адресов на 50 000 записей гарантирует стабильную работу даже при большом количестве пользователей. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо возле рабочих мест — удобно и компактно. Скорость передачи данных в 100 Мбит/сек обеспечивает уверенное покрытие стандартных офисных задач. Этот коммутатор не поддерживает PoE, зато его конфигурация рассчитана на стабильность и простоту настройки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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