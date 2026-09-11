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Наушники QCY T13 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY T13 черный

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Наушники QCY T13 черный - фото 3
Наушники QCY T13 черный - фото 4
Наушники QCY T13 черный - фото 5
Наушники QCY T13 черный - фото 6
Наушники QCY T13 черный - фото 7
Наушники QCY T13 черный - фото 8
Наушники QCY T13 черный - фото 9
Наушники QCY T13 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники QCY T13 черный - фото 1
  • Наушники QCY T13 черный - фото 2
  • Наушники QCY T13 черный - фото 3
  • Наушники QCY T13 черный - фото 4
  • Наушники QCY T13 черный - фото 5
  • Наушники QCY T13 черный - фото 6
  • Наушники QCY T13 черный - фото 7
  • Наушники QCY T13 черный - фото 8
  • Наушники QCY T13 черный - фото 9
  • Наушники QCY T13 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 740 руб.  2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539486
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
92

Описание товара Наушники QCY T13 черный

Наушники TWS QCY T13 – это модель внутриканального типа, которая также отличается строгим дизайном и функциональностью. Благодаря своей конструкции и небольшому весу устройство обеспечивает надежную и удобную посадку в ушах, а также надежную шумоизоляцию. Кроме того, наушники порадуют вас качественным и детализированным звучанием, что достигается за счет излучателей динамического типа с диффузорами на 7.2 мм, а также широкого диапазона частот и закрытого акустического оформления. Благодаря встроенным 4 цифровым микрофонам наушники также могут эффективно использоваться и для аудиозвонков, позволяя вам общаться, не отвлекаясь от любимых занятий. Соединение QCY T13 с устройствами осуществляется при помощи Bluetooth 5.1, за счет чего обеспечивается совместимость как с различными смартфонами и планшетами, так и с ПК и другим оборудованием. Благодаря емким аккумуляторам в кейсе и в самих наушниках данная модель также отличается высокой автономностью – вплоть до 30 ч. Управление работой осуществляется при помощи непосредственно подключенного устройства или сенсорных кнопок. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C. Для поставки наушников используется фирменная упаковка.

Отзывы о товаре Наушники QCY T13 черный




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS QCY T13 – это модель внутриканального типа, которая также отличается строгим дизайном и функциональностью. Благодаря своей конструкции и небольшому весу устройство обеспечивает надежную и удобную посадку в ушах, а также надежную шумоизоляцию. Кроме того, наушники порадуют вас качественным и детализированным звучанием, что достигается за счет излучателей динамического типа с диффузорами на 7.2 мм, а также широкого диапазона частот и закрытого акустического оформления. Благодаря встроенным 4 цифровым микрофонам наушники также могут эффективно использоваться и для аудиозвонков, позволяя вам общаться, не отвлекаясь от любимых занятий. Соединение QCY T13 с устройствами осуществляется при помощи Bluetooth 5.1, за счет чего обеспечивается совместимость как с различными смартфонами и планшетами, так и с ПК и другим оборудованием. Благодаря емким аккумуляторам в кейсе и в самих наушниках данная модель также отличается высокой автономностью – вплоть до 30 ч. Управление работой осуществляется при помощи непосредственно подключенного устройства или сенсорных кнопок. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C. Для поставки наушников используется фирменная упаковка.
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Отзывы


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