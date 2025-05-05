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Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый

23 Отзывы
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Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 1
Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 2
Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 3
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Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 8
Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 9
Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 10
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Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 1
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 2
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 3
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 4
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 5
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 6
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 7
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 8
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 9
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 10
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 11
  • Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539265
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
серый
Основной цвет
белый
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Максимальная мощность, Вт
1800
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Длина сетевого шнура
1.3
Функции и особенности
желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, функция самоочистки от накипи, система защиты от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, г.
880

Описание товара Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый

Утюг Starwind SIR2045 обеспечит возможность полноценного и бережного ухода как за фактурными тяжелыми материалами, так и за наиболее тонкими тканями – пользователю достаточно выбрать наиболее подходящий среди 3 температурных режимов. Характерной особенностью керамической подошвы является тщательно продуманная конструкция, что обеспечивает беспрепятственный доступ к ткани между пуговицами и швами, позволяя добиться непревзойденного результата глажения. Придать эстетичный вид тюлю и шторам, не снимая с карниза? Утюгу Starwind SIR2045 по плечу любая задача, ведь в нем реализован режим вертикального отпаривания. Чтобы идеально разутюжить пересушенные участки, воспользуйтесь системой локального разбрызгивания. Шаровое крепление сетевого шнура убережет его от образования заломов, а также постоянного скручивания во время использования домашнего ассистента. Система автоматической очистки стоит на страже оперативной нейтрализации посторонних отложений.

Отзывы о товаре Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз на посуточные квартиры, хороший бюджетный утюг
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Для аренды - норм , себе бы домой не взяла
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Греется нормально, сколько прослужит-покажет время
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает .На вид отличный. Время покажет
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Жанна Б.

Достоинства:


Комментарий:
размер и цвет соответствует заявленному описанию,за малую цену,да ещё и с самоочистка это подарок.буду пробовать.надеюсь будет удобно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг цена-качество. Гладить им удобно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хорошо,греется быстро , режим парового удара и просто пар отлично , но течет достаточно сильно и терморегулятор установлен не правильно (но э о не критично , просто для глаз не красиво ) доставка быстрая. но за эти деньги отличный вариант
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
При получении возникло сомнение есть ли в коробке утюг. Коробка была подозрительно легкая. Утюг там был! У него подошва не стальная и даже не аллюминиевая, а керамическая. Итак, утюг проверен и испытан. Всё работает. Многие пишут, что течет. И они не врут. В нем нет системы антикапля. Но и стоит он не 8 килорублей. Течет на ХОЛОДНОМ утюге. Это та вода, которая на ГОРЯЧЕМ будет превращаться в пар. Если надо гладить нежную синтетику едва нагретым утюгом у которого в контейнере вода, то кроме убавления температуры регулятором надо еще и подачу пара установить влево - закрыть. И будет всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка пришла целая . Утюг легкий , подошва хорошо скользит по ткани
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
обычный утюг,свою функцию выполняет, пришёл быстро, спасибо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный утюжок. размер компактный,греется быстро, доставка быстрая,все целое. брала на дачу, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий, быстро нагревается, для бабушки самое то, главное рука не устает
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ульяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюг но есть один минус короткий шнур приходится пользоваться удлинителем что бы погладить на гладильной доске.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, упаковка отличная, качество тавара ххорошее
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
компактный, лёгкий, красивый пока всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычный утюг, вес в описании указан 1400г, ну тут явно промах, греется быстро
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, получили , все круто, еще не открывали. Дополним отзыв
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Василий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный утюг. все рабочее,есть даже стаканчик для залива воды. шнур подвижный,длинна удобная. нагревается быстро,и остывает не сразу
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Карина В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюг за свои деньги, как утюг со своей задачей справляется, как отпариватель еще не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
для той цены за которую купил- отличный утюг, работает на ура! из функционала, всё что надо для утюга есть. лёгкий, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
утюг очень удобный,все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Лариса Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный утюг, функциональный, есть вертикальное отпаривание, легкий и удобный. Отлично гладит белье, практичная подошва, много отверстий для отпаривания. Компактный, из за легкости удобно брать на отдых. Цена по акции.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
уже о пробывал шикарно спасибо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
серый
Основной цвет
белый
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Максимальная мощность, Вт
1800
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Длина сетевого шнура
1.3
Функции и особенности
желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, функция самоочистки от накипи, система защиты от накипи
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Starwind SIR2045 обеспечит возможность полноценного и бережного ухода как за фактурными тяжелыми материалами, так и за наиболее тонкими тканями – пользователю достаточно выбрать наиболее подходящий среди 3 температурных режимов. Характерной особенностью керамической подошвы является тщательно продуманная конструкция, что обеспечивает беспрепятственный доступ к ткани между пуговицами и швами, позволяя добиться непревзойденного результата глажения. Придать эстетичный вид тюлю и шторам, не снимая с карниза? Утюгу Starwind SIR2045 по плечу любая задача, ведь в нем реализован режим вертикального отпаривания. Чтобы идеально разутюжить пересушенные участки, воспользуйтесь системой локального разбрызгивания. Шаровое крепление сетевого шнура убережет его от образования заломов, а также постоянного скручивания во время использования домашнего ассистента. Система автоматической очистки стоит на страже оперативной нейтрализации посторонних отложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз на посуточные квартиры, хороший бюджетный утюг
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Для аренды - норм , себе бы домой не взяла
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Греется нормально, сколько прослужит-покажет время
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает .На вид отличный. Время покажет
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Жанна Б.

Достоинства:


Комментарий:
размер и цвет соответствует заявленному описанию,за малую цену,да ещё и с самоочистка это подарок.буду пробовать.надеюсь будет удобно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг цена-качество. Гладить им удобно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хорошо,греется быстро , режим парового удара и просто пар отлично , но течет достаточно сильно и терморегулятор установлен не правильно (но э о не критично , просто для глаз не красиво ) доставка быстрая. но за эти деньги отличный вариант
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
При получении возникло сомнение есть ли в коробке утюг. Коробка была подозрительно легкая. Утюг там был! У него подошва не стальная и даже не аллюминиевая, а керамическая. Итак, утюг проверен и испытан. Всё работает. Многие пишут, что течет. И они не врут. В нем нет системы антикапля. Но и стоит он не 8 килорублей. Течет на ХОЛОДНОМ утюге. Это та вода, которая на ГОРЯЧЕМ будет превращаться в пар. Если надо гладить нежную синтетику едва нагретым утюгом у которого в контейнере вода, то кроме убавления температуры регулятором надо еще и подачу пара установить влево - закрыть. И будет всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка пришла целая . Утюг легкий , подошва хорошо скользит по ткани
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
обычный утюг,свою функцию выполняет, пришёл быстро, спасибо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный утюжок. размер компактный,греется быстро, доставка быстрая,все целое. брала на дачу, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий, быстро нагревается, для бабушки самое то, главное рука не устает
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ульяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюг но есть один минус короткий шнур приходится пользоваться удлинителем что бы погладить на гладильной доске.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, упаковка отличная, качество тавара ххорошее
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
компактный, лёгкий, красивый пока всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычный утюг, вес в описании указан 1400г, ну тут явно промах, греется быстро
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, получили , все круто, еще не открывали. Дополним отзыв
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Василий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный утюг. все рабочее,есть даже стаканчик для залива воды. шнур подвижный,длинна удобная. нагревается быстро,и остывает не сразу
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Карина В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюг за свои деньги, как утюг со своей задачей справляется, как отпариватель еще не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
для той цены за которую купил- отличный утюг, работает на ура! из функционала, всё что надо для утюга есть. лёгкий, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
утюг очень удобный,все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Лариса Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный утюг, функциональный, есть вертикальное отпаривание, легкий и удобный. Отлично гладит белье, практичная подошва, много отверстий для отпаривания. Компактный, из за легкости удобно брать на отдых. Цена по акции.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
уже о пробывал шикарно спасибо


Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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