Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый
Утюг Starwind SIR2045 обеспечит возможность полноценного и бережного ухода как за фактурными тяжелыми материалами, так и за наиболее тонкими тканями – пользователю достаточно выбрать наиболее подходящий среди 3 температурных режимов. Характерной особенностью керамической подошвы является тщательно продуманная конструкция, что обеспечивает беспрепятственный доступ к ткани между пуговицами и швами, позволяя добиться непревзойденного результата глажения. Придать эстетичный вид тюлю и шторам, не снимая с карниза? Утюгу Starwind SIR2045 по плечу любая задача, ведь в нем реализован режим вертикального отпаривания. Чтобы идеально разутюжить пересушенные участки, воспользуйтесь системой локального разбрызгивания. Шаровое крепление сетевого шнура убережет его от образования заломов, а также постоянного скручивания во время использования домашнего ассистента. Система автоматической очистки стоит на страже оперативной нейтрализации посторонних отложений.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз на посуточные квартиры, хороший бюджетный утюг
Достоинства:
Комментарий:
Для аренды - норм , себе бы домой не взяла
Достоинства:
Комментарий:
Греется нормально, сколько прослужит-покажет время
Достоинства:
Комментарий:
пока работает .На вид отличный. Время покажет
Достоинства:
Комментарий:
размер и цвет соответствует заявленному описанию,за малую цену,да ещё и с самоочистка это подарок.буду пробовать.надеюсь будет удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Утюг цена-качество. Гладить им удобно.
Достоинства:
Комментарий:
в целом хорошо,греется быстро , режим парового удара и просто пар отлично , но течет достаточно сильно и терморегулятор установлен не правильно (но э о не критично , просто для глаз не красиво ) доставка быстрая. но за эти деньги отличный вариант
Достоинства:
Комментарий:
При получении возникло сомнение есть ли в коробке утюг. Коробка была подозрительно легкая. Утюг там был! У него подошва не стальная и даже не аллюминиевая, а керамическая. Итак, утюг проверен и испытан. Всё работает. Многие пишут, что течет. И они не врут. В нем нет системы антикапля. Но и стоит он не 8 килорублей. Течет на ХОЛОДНОМ утюге. Это та вода, которая на ГОРЯЧЕМ будет превращаться в пар. Если надо гладить нежную синтетику едва нагретым утюгом у которого в контейнере вода, то кроме убавления температуры регулятором надо еще и подачу пара установить влево - закрыть. И будет всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла целая . Утюг легкий , подошва хорошо скользит по ткани
Достоинства:
Комментарий:
обычный утюг,свою функцию выполняет, пришёл быстро, спасибо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный утюжок. размер компактный,греется быстро, доставка быстрая,все целое. брала на дачу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий, быстро нагревается, для бабушки самое то, главное рука не устает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюг но есть один минус короткий шнур приходится пользоваться удлинителем что бы погладить на гладильной доске.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, упаковка отличная, качество тавара ххорошее
Достоинства:
Комментарий:
компактный, лёгкий, красивый пока всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Обычный утюг, вес в описании указан 1400г, ну тут явно промах, греется быстро
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, получили , все круто, еще не открывали. Дополним отзыв
Достоинства:
Комментарий:
шикарный утюг. все рабочее,есть даже стаканчик для залива воды. шнур подвижный,длинна удобная. нагревается быстро,и остывает не сразу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюг за свои деньги, как утюг со своей задачей справляется, как отпариватель еще не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
для той цены за которую купил- отличный утюг, работает на ура! из функционала, всё что надо для утюга есть. лёгкий, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
утюг очень удобный,все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный утюг, функциональный, есть вертикальное отпаривание, легкий и удобный. Отлично гладит белье, практичная подошва, много отверстий для отпаривания. Компактный, из за легкости удобно брать на отдых. Цена по акции.
Достоинства:
Комментарий:
уже о пробывал шикарно спасибо
Отзывы о товаре Утюг Starwind SIR2045 1800Вт голубой/белый
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз на посуточные квартиры, хороший бюджетный утюг
Достоинства:
Комментарий:
Для аренды - норм , себе бы домой не взяла
Достоинства:
Комментарий:
Греется нормально, сколько прослужит-покажет время
Достоинства:
Комментарий:
пока работает .На вид отличный. Время покажет
Достоинства:
Комментарий:
размер и цвет соответствует заявленному описанию,за малую цену,да ещё и с самоочистка это подарок.буду пробовать.надеюсь будет удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Утюг цена-качество. Гладить им удобно.
Достоинства:
Комментарий:
в целом хорошо,греется быстро , режим парового удара и просто пар отлично , но течет достаточно сильно и терморегулятор установлен не правильно (но э о не критично , просто для глаз не красиво ) доставка быстрая. но за эти деньги отличный вариант
Достоинства:
Комментарий:
При получении возникло сомнение есть ли в коробке утюг. Коробка была подозрительно легкая. Утюг там был! У него подошва не стальная и даже не аллюминиевая, а керамическая. Итак, утюг проверен и испытан. Всё работает. Многие пишут, что течет. И они не врут. В нем нет системы антикапля. Но и стоит он не 8 килорублей. Течет на ХОЛОДНОМ утюге. Это та вода, которая на ГОРЯЧЕМ будет превращаться в пар. Если надо гладить нежную синтетику едва нагретым утюгом у которого в контейнере вода, то кроме убавления температуры регулятором надо еще и подачу пара установить влево - закрыть. И будет всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла целая . Утюг легкий , подошва хорошо скользит по ткани
Достоинства:
Комментарий:
обычный утюг,свою функцию выполняет, пришёл быстро, спасибо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный утюжок. размер компактный,греется быстро, доставка быстрая,все целое. брала на дачу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий, быстро нагревается, для бабушки самое то, главное рука не устает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюг но есть один минус короткий шнур приходится пользоваться удлинителем что бы погладить на гладильной доске.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, упаковка отличная, качество тавара ххорошее
Достоинства:
Комментарий:
компактный, лёгкий, красивый пока всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Обычный утюг, вес в описании указан 1400г, ну тут явно промах, греется быстро
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, получили , все круто, еще не открывали. Дополним отзыв
Достоинства:
Комментарий:
шикарный утюг. все рабочее,есть даже стаканчик для залива воды. шнур подвижный,длинна удобная. нагревается быстро,и остывает не сразу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюг за свои деньги, как утюг со своей задачей справляется, как отпариватель еще не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
для той цены за которую купил- отличный утюг, работает на ура! из функционала, всё что надо для утюга есть. лёгкий, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
утюг очень удобный,все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный утюг, функциональный, есть вертикальное отпаривание, легкий и удобный. Отлично гладит белье, практичная подошва, много отверстий для отпаривания. Компактный, из за легкости удобно брать на отдых. Цена по акции.
Достоинства:
Комментарий:
уже о пробывал шикарно спасибо