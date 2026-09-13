Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703885
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Описание товара Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой
Утюг Hyundai H-SI01671 привлекает к себе внимание надежностью и функциональностью. При этом он имеет компактные размеры, весит всего 1150 грамм. Подошва утюга керамическая, отличается высокой степенью теплопроводности и при этом способна удерживать температуру в течение долгого времени. Объем емкости для воды составляет 250 грамм, чего вполне достаточно для выполнения обыденных бытовых задач. Корпус утюга сделан из прочного термостойкого пластика. У бытовой техники длина шнура составляет два метра, в комплекте предусмотрен мерный стакан. Производительность подачи пара у техники составляет 20 грамм в минуту. Оборудование оснащено системой автоматического отключения при достижении оптимальной температуры.
Утюг Hyundai H-SI01671 привлекает к себе внимание надежностью и функциональностью. При этом он имеет компактные размеры, весит всего 1150 грамм. Подошва утюга керамическая, отличается высокой степенью теплопроводности и при этом способна удерживать температуру в течение долгого времени. Объем емкости для воды составляет 250 грамм, чего вполне достаточно для выполнения обыденных бытовых задач. Корпус утюга сделан из прочного термостойкого пластика. У бытовой техники длина шнура составляет два метра, в комплекте предусмотрен мерный стакан. Производительность подачи пара у техники составляет 20 грамм в минуту. Оборудование оснащено системой автоматического отключения при достижении оптимальной температуры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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