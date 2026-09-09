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Утюг Vitek VT-1266 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Vitek VT-1266 B

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Утюг Vitek VT-1266 B - фото 1
Утюг Vitek VT-1266 B - фото 2
Утюг Vitek VT-1266 B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-1266 B - фото 1
  • Утюг Vitek VT-1266 B - фото 2
  • Утюг Vitek VT-1266 B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293399
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.49

Описание товара Утюг Vitek VT-1266 B

Утюг Vitek VT-1266 B с керамическим покрытием подошвы отгладит и защитит любые виды ткани одновременно. Система самоочистки продлевает срок службы утюга за счёт быстрого удаления накипи. Противокапельный клапан перекрывает подачу воды при низкой температуре, исключая её протекание на бельё.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-1266 B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Описание
Утюг Vitek VT-1266 B с керамическим покрытием подошвы отгладит и защитит любые виды ткани одновременно. Система самоочистки продлевает срок службы утюга за счёт быстрого удаления накипи. Противокапельный клапан перекрывает подачу воды при низкой температуре, исключая её протекание на бельё.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Vitek VT-1266 B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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