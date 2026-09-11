Чайник электрический StarWind SKG2051
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539258
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х19
Вес, кг.
1.03
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2051
Чайник Starwind SKG2051 – бытовая техника высокого качества, которая позволяет в сжатые сроки разогреть воду для приготовления горячих напитков. Привлекательный внешний вид и наличие LED-подсветки оценит каждый потребитель. Электрический чайник обладает мощностью порядка 1,8 кВт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара для воды составляет 1,8 литра. Выполнено устройство в черном цвете, есть серебристая вставка. Корпус изготавливается из стекла и прочного пластика. Круглая подставка позволяет поворачивать чайник на 360 градусов.
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Starwind SKG2051 – бытовая техника высокого качества, которая позволяет в сжатые сроки разогреть воду для приготовления горячих напитков. Привлекательный внешний вид и наличие LED-подсветки оценит каждый потребитель. Электрический чайник обладает мощностью порядка 1,8 кВт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара для воды составляет 1,8 литра. Выполнено устройство в черном цвете, есть серебристая вставка. Корпус изготавливается из стекла и прочного пластика. Круглая подставка позволяет поворачивать чайник на 360 градусов.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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