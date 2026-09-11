Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)
Если вы фотограф, видеоредактор, графический дизайнер или профессионал, который не любит компромиссов, самое время познакомиться с ThinkVision P27u-20. Универсальный 27-дюймовый монитор — это фантастическое устройство, в котором есть все, что вам нужно. P27u-20 оснащен экраном UHD с разрешением 3840 x 2160, который обеспечивает выдающееся качество и четкость изображения. IPS матрица предлагает расширенные углы обзора, отличный коэффициент контрастности. Кроме того, этот монитор имеет уникальную точность предварительной калибровки, двойную широкую цветовую гамму (99,1 % DCI-P3 и 99,5 % Adobe RGB) и поддержку VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает реалистичное визуальное восприятие.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 61 730 руб.15433 руб. в СплитМонитор AOC 24,1" AG246FK6
-
В наличииЦена 63 750 руб.15938 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225QE
-
В наличииЦена 63 750 руб.15938 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QKD2
-
В наличииЦена 65 430 руб.16358 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
-
В наличииЦена 65 760 руб.16440 руб. в СплитМонитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009)
-
В наличииЦена 68 580 руб.17145 руб. в СплитМонитор AOC 27" AG276UZD
-
В наличииЦена 72 360 руб.18090 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
-
В наличииЦена 74 210 руб.18553 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
-
В наличииЦена 76 380 руб.19095 руб. в СплитМонитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)
-
В наличииЦена 78 080 руб.19520 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
-
В наличииЦена 80 000 руб.20000 руб. в СплитМонитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
-
В наличииЦена 85 890 руб.21473 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E3U7903
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)