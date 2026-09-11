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SSD Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G

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Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G - фото 1
Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
750
Максимальный ресурс записи (TBW)
491
Энергопотребление
1.6
  • Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G - фото 1
  • Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529001
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
750
Максимальный ресурс записи (TBW)
491
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
140

Описание товара Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G

SSD M.2 NVMe 400 Gb Synology SNV3410-400G - разработан специально для Synology NAS, со встроенными слотами M.2. Твердотельный накопитель NVMe серии Synology SNV3000 предназначен для обработки сложных рабочих нагрузок кэширования в многопользовательской среде с круглосуточной поддержкой пользователей. Его надежная производительность ввода-вывода повышает быстродействие системы и ускоряет обработку часто используемых данных, обеспечивая оптимизированное хранение и сводя к минимуму перебои в работе служб Synology NAS.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
750
Максимальный ресурс записи (TBW)
491
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
1.6
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 NVMe 400 Gb Synology SNV3410-400G - разработан специально для Synology NAS, со встроенными слотами M.2. Твердотельный накопитель NVMe серии Synology SNV3000 предназначен для обработки сложных рабочих нагрузок кэширования в многопользовательской среде с круглосуточной поддержкой пользователей. Его надежная производительность ввода-вывода повышает быстродействие системы и ускоряет обработку часто используемых данных, обеспечивая оптимизированное хранение и сводя к минимуму перебои в работе служб Synology NAS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Synology M.2 2280 400GB SNV3410-400G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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