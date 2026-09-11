Top.Mail.Ru
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 14
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 14
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91

Чайник Scarlett SC-EK27G91Электрический чайник SC-EK27G91 объемом 1.7 л оснащён автоматической системой открытия крышки. Эргономичная ручка, закрытый нагревательный элемент сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Классическое цветовое сочетание элементов позволит прибору вписаться в интерьер кухни! Мощность 2200 Вт Автоматическая система открытия крышкиИндикатор уровня воды: Шкала Отсек для хранения электрошнура Материал корпуса стекло Закрытый нагревательный элемент Внутренняя подсветка Система многоуровневой безопасности «Safe Work»

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Scarlett SC-EK27G91Электрический чайник SC-EK27G91 объемом 1.7 л оснащён автоматической системой открытия крышки. Эргономичная ручка, закрытый нагревательный элемент сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Классическое цветовое сочетание элементов позволит прибору вписаться в интерьер кухни! Мощность 2200 Вт Автоматическая система открытия крышкиИндикатор уровня воды: Шкала Отсек для хранения электрошнура Материал корпуса стекло Закрытый нагревательный элемент Внутренняя подсветка Система многоуровневой безопасности «Safe Work»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Scarlett SC-EK27G91 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...