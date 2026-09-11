Мобильный телефон MAXVI K20 COFFEE (2 SIM)
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Емкость аккумулятора
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525823
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Время работы в режиме ожидания
280
Габариты
134x58x15,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон MAXVI K20 COFFEE (2 SIM)
Maxvi K20 – классический телефон с большим дисплеем - 2,8", а также с современным дизайном корпуса, выполненным из качественных материалов, мощным аккумулятором 2500 мАч, удобной клавиатурой и мощным фонариком. Надёжная классика вне времени!
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
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Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Время работы в режиме ожидания
280
Габариты
134x58x15,2 мм
Страна производитель
Китай
Maxvi K20 – классический телефон с большим дисплеем - 2,8", а также с современным дизайном корпуса, выполненным из качественных материалов, мощным аккумулятором 2500 мАч, удобной клавиатурой и мощным фонариком. Надёжная классика вне времени!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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