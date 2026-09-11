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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый, черный
Диаметр поворотного стола
24,5 см
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518319
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Прочее
звуковой сигнал отключения, подсветка камеры, утапливаемые переключатели
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
разморозка
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый, черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24,5 см
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 отличается оформлением в классическом стиле и востребованным набором функций. Она позволяет выполнять подогрев, размораживание и приготовление различных блюд. Внутренняя камера с покрытием на основе эмали легкой очистки обладает вместимостью 20 литров, что подчеркивает компактные размеры техники. Данная модель оснащена 6 уровнями мощности и таймером с выбором времени до 30 минут. По завершению установленного времени срабатывает звуковой сигнал. Подсветка освещает внутреннее пространство и помогает наблюдать за приготовлением. В комплекте с Hyundai HYM-M2001 поставляются стеклянный поддон и кольцо вращения.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 20л. 700Вт серебристый/черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Прочее
звуковой сигнал отключения, подсветка камеры, утапливаемые переключатели
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
разморозка
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый, черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24,5 см
Развернуть
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2001 отличается оформлением в классическом стиле и востребованным набором функций. Она позволяет выполнять подогрев, размораживание и приготовление различных блюд. Внутренняя камера с покрытием на основе эмали легкой очистки обладает вместимостью 20 литров, что подчеркивает компактные размеры техники. Данная модель оснащена 6 уровнями мощности и таймером с выбором времени до 30 минут. По завершению установленного времени срабатывает звуковой сигнал. Подсветка освещает внутреннее пространство и помогает наблюдать за приготовлением. В комплекте с Hyundai HYM-M2001 поставляются стеклянный поддон и кольцо вращения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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