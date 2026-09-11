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Фен Centek CT-2221 Professional купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Centek CT-2221 Professional

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Фен Centek CT-2221 Professional - фото 1
Фен Centek CT-2221 Professional - фото 2
Фен Centek CT-2221 Professional - фото 3
Фен Centek CT-2221 Professional - фото 4
Фен Centek CT-2221 Professional - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен Centek CT-2221 Professional - фото 1
  • Фен Centek CT-2221 Professional - фото 2
  • Фен Centek CT-2221 Professional - фото 3
  • Фен Centek CT-2221 Professional - фото 4
  • Фен Centek CT-2221 Professional - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515848
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Фен Centek CT-2221 Professional

Профессиональный мотор. Режим подачи холодного воздуха. 2 режима скорости. 3 режима нагрева. Удобная панель управления. Защита от перегрева. Петелька для подвешивания. Съемный фильтр. Концентратор.

Отзывы о товаре Фен Centek CT-2221 Professional




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный мотор. Режим подачи холодного воздуха. 2 режима скорости. 3 режима нагрева. Удобная панель управления. Защита от перегрева. Петелька для подвешивания. Съемный фильтр. Концентратор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Centek CT-2221 Professional - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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