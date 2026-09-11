Машинка для стрижки Supra HCS-145
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Машинка для стрижки Supra HCS-145
Время зарядки аккумулятора: 4 ч. Тип и количество используемых элементов питания: Li-ion 1200 мА/ч. Комплектация: машинка для стрижки, гарантийный талон, инструкция на русском языке, 6 съемных регулируемых насадок: 1/2/3/4/5/6 мм, щеточка для чистки, масло для смазки, USB кабель.
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Время зарядки аккумулятора: 4 ч. Тип и количество используемых элементов питания: Li-ion 1200 мА/ч. Комплектация: машинка для стрижки, гарантийный талон, инструкция на русском языке, 6 съемных регулируемых насадок: 1/2/3/4/5/6 мм, щеточка для чистки, масло для смазки, USB кабель.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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