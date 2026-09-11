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Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный

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Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 1
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 2
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 3
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 4
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 5
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 6
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 7
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 8
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 9
Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 1
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 2
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 3
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 4
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 5
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 6
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 7
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 8
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 9
  • Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515678
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Машинки для стрижки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, г.
500

Описание товара Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный

Машинка-триммер для бороды и усов 5 в 1. Работа от аккумулятора и от сети. Лезвия из нержавеющей стали. Минимальная длина стрижки 0.5 мм. Максимальная длина стрижки 12 мм. 120 минут работы от аккумулятора: достаточно на несколько стрижек. Время полного заряда: 90 минут.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Polaris PHC-3019RC Retro черно-красный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Машинки для стрижки
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка-триммер для бороды и усов 5 в 1. Работа от аккумулятора и от сети. Лезвия из нержавеющей стали. Минимальная длина стрижки 0.5 мм. Максимальная длина стрижки 12 мм. 120 минут работы от аккумулятора: достаточно на несколько стрижек. Время полного заряда: 90 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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