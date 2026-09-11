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Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный

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Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512608
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.24

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный

Инновационная технология Light Strike использует оптические переключатели, обеспечивающие молниеносное время отклика до 0.2 мс! Оптический переключатель обладает высокой долговечностью, ультрапрочностью и износостойкостью, что делает его привлекательным для геймеров. Ход срабатывания — с расстояния 3 мм, что на 25% быстрее, чем у металлических переключателей (у обычных металлических переключателей ход срабатывания начинается с расстояния 4 мм). Реагирует на световых скоростях без задержек (обычные металлические переключатели имеют время отклика 18-30 мс).

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B820N черный/красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Тип подключения
проводное
Описание
Инновационная технология Light Strike использует оптические переключатели, обеспечивающие молниеносное время отклика до 0.2 мс! Оптический переключатель обладает высокой долговечностью, ультрапрочностью и износостойкостью, что делает его привлекательным для геймеров. Ход срабатывания — с расстояния 3 мм, что на 25% быстрее, чем у металлических переключателей (у обычных металлических переключателей ход срабатывания начинается с расстояния 4 мм). Реагирует на световых скоростях без задержек (обычные металлические переключатели имеют время отклика 18-30 мс).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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